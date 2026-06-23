Бык сбежал от мясника и покалечил трех человек

В Китае бык сбежал от мясника в городе Чанша и покалечил троих человек

В китайском городе Чанша, провинция Хунань, бык покалечил трех человек. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел ночью 21 июня. По словам очевидцев, разъяренный бык сбежал от мясника на оптовом рынке, промчался по улице и врезался в двух мужчин, переходивших дорогу. Удар был настолько сильным, что их подбросило в воздух, а с одного из пострадавших слетел ботинок.

Затем бык побежал дальше по улице и напал еще на одного прохожего. Люди прятались от агрессивного животного в киосках уличных торговцев. На место вызвали полицию. Прибывшие патрульные ликвидировали быка. Двое пострадавших оказались в больнице, у одного из них обнаружили перелом ребра. Как рассказали свидетели, быка должны были забить в тот же день.

Ранее в Малайзии буйвол, которого должны были принести в жертву во время религиозного праздника, сбежал и напал на мужчину. Его доставили в больницу, но спасти не смогли.