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14:07, 23 июня 2026Наука и техника

Названо преимущество новой СВЧ

Чукавин: Винтовка СВЧ превосходит СВД по кучности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) превосходит снайперскую винтовку Драгунова (СВД) по кучности стрельбы, несмотря на одинаковый патрон. Преимущества нового оружия назвал создатель СВЧ, ведущий инженер-конструктор концерна «Калашников» Андрей Чукавин в беседе с «Известиями».

«Улучшение кучности по сравнению с СВД было заложено техническим заданием. Патроны остались теми же, а кучность во многом определяется их характеристиками. Но, несмотря на это, данный параметр был улучшен примерно на 30 процентов», — сказал конструктор.

При этом дальность стрельбы и бронепробиваемость СВЧ сравнима с СВД. Чукавин подчеркнул, что эти характеристики зависят от используемого патрона.

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В марте стало известно, что СВЧ приняли на вооружение органов внутренних дел России. Винтовка под патрон 7,62х54 миллиметра предназначена для поражения целей на дальности до километра. СВЧ получила регулируемый приклад, эргономичную рукоятку и планку Пикатинни для установки прицелов.

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