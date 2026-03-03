Реклама

Наука и техника
11:18, 3 марта 2026Наука и техника

СВЧ приняли на вооружение ОВД России

«Калашников»: Снайперскую винтовку Чукавина приняли на вооружение ОВД России
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Новую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ) приняли на вооружение органов внутренних дел (ОВД) России. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Оружие производства концерна приняли на вооружение ОВД согласно постановлению правительства России.

СВЧ предназначена для поражения живой силы и небронированных транспортных средств противника на дальностях до тысячи метров. Винтовку под патрон 7,62х54 миллиметра отличают эргономичная рукоятка и регулируемое усилие спуска. Единая верхняя планка Пикатинни позволяет оснащать оружие различными прицельными приспособлениями. СВЧ без патронов весит 4,8 килограмма, а длина с пламегасителем и разложенным прикладом составляет 1170 миллиметров.

В ноябре стало известно, что «Калашников» выполнил годовой контракт по СВЧ перед основным заказчиком. Контракты на 2026 год предполагают увеличение производства винтовок в несколько раз.

