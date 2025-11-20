«Калашников» выполнил контракт по СВЧ

«Калашников» выполнил годовой контракт по снайперским винтовкам Чукавина

«Калашников» выполнил годовой контракт по снайперским винтовкам Чукавина (СВЧ) перед основным заказчиком. Об этом в Telegram сообщает концерн.

«Новый портфель государственных и экспортных контрактов на 2026 год предполагает увеличение производства СВЧ в несколько раз», — говорится в публикации.

В сентябре «Калашников» сообщил, что современные образцы стрелкового оружия, включая автомат Калашникова АК-12 и СВЧ, попали в Центральный музей Вооруженных сил России.

В декабре 2024-го руководитель коллектива разработчиков СВЧ Андрей Чукавин рассказал, что СВЧ получит усовершенствованный глушитель и улучшенную эргономику.

В феврале 2024 года концерн сообщил, что СВЧ получила новый оптический прицел 1П97 с улучшенной эргономикой и большей кратностью.