Российский АК-12 попал в музей

«Калашников» передал автомат АК-12 и винтовку СВЧ в Центральный музей ВС России

Современные образцы стрелкового оружия, включая автомат Калашникова АК-12 и снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), попали в Центральный музей Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил концерн «Калашников».

Компания передала восемь образцов оружия, которые пополнят экспозицию, посвященную СВО. Посетители смогут увидеть автоматы АК-74М, АК-12 и АК-15, пистолеты-пулеметы ППК-20 и «Витязь-СН», винтовки СВЧ и СВДМ, а также подствольный гранатомет ГП-34.

В концерне подчеркнули, что эти изделия успешно применяют в зоне проведения спецоперации. Автоматы АК-12 и пистолет-пулемет ППК-20 модернизировали с учетом предложений бойцов.

В июне «Калашников» сообщил о передаче новой партии АК-12 образца 2023 года российским бойцам. Доработанные автоматы оснащают новым диоптрическим прицелом, щелевым пламегасителем и ударно-спусковым механизмом с двухсторонним переводчиком-предохранителем.