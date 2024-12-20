Снайперская винтовка Чукавина получит улучшенный глушитель

Чукавин: винтовка СВЧ получит улучшенный прибор малошумной стрельбы

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) получит усовершенствованный глушитель и улучшенную эргономику. Об этом Андрей Чукавин, который возглавляет коллектив разработчиков СВЧ, сообщил ТАСС.

«Мы получили ряд предложений по результатам применения изделия в зоне проведения СВО, мы над ними работаем и планируем внедрить их в следующем году», — сказал он, отвечая на вопрос об изменениях, которые внесут в СВЧ для поставок в 2025 году.

Чукавин отметил, что сейчас ведутся работы по упрощению конструкции винтовки и снижению трудоемкости производства. Также конструкторы делают упор на совершенствовании прибора малошумной стрельбы.

Серийное освоение СВЧ, которую разработали в качестве замены снайперской винтовки Драгунова, стартовало в 2023 году. Винтовка длиной 1170 миллиметров весит 4,8 килограмма. СВЧ отличается улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы. Оружие получило регулируемый приклад, раскладывающиеся сошки и планку Пикатинни для установки альтернативных прицелов.

В ноябре концерн «Калашников» сообщил, что Вооруженные силы России получили все СВЧ в рамках контракта 2024 года.