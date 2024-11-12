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18:07, 12 ноября 2024Наука и техника

ВС России получили все винтовки СВЧ по контракту 2024 года

«Калашников» выполнил контракт на поставку снайперских винтовок Чукавина
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: АО «Концерн «Калашников»

Вооруженные силы (ВС) России получили все снайперские винтовки Чукавина (СВЧ) в рамках контракта 2024 года. О поставке
сообщили в концерне «Калашников».

«АО "Концерн "Калашников" выполнило годовой контракт на изготовление снайперских винтовок Чукавина и отгрузило изделия заказчику в полном объеме. СВЧ представляет собой новое поколение российского снайперского оружия, которое активно применяется в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Серийное освоение СВЧ начали в 2023 году. Винтовка без патронов весит 4,8 килограмма, а общая длина изделия — 1170 миллиметров. Оружие под патрон калибра 7,62 на 54 миллиметра получило надежную газоотводную автоматику с коротким ходом поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором.

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В феврале в «Калашникове» сообщили, что СВЧ получила новый оптический прицел 1П97, который отличается от прицелов прошлых поколений улучшенной эргономикой, большей кратностью и меньшей массой.

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