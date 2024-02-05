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19:33, 5 февраля 2024Наука и техника

Винтовка СВЧ получила новый оптический прицел

«Калашников»: снайперская винтовка Чукавина получила оптический прицел 1П97

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) получила новый оптический прицел 1П97. Изделие успешно прошло государственные испытания, сообщили в концерне «Калашников».

Прицел выпускает предприятие «Новосибирский приборостроительный завод». «Оптический панкратический прицел средней кратности предназначен для обнаружения и ведения прицельной стрельбы из снайперской винтовки в различных условиях фоноцелевой обстановки в светлое время суток», — говорится в сообщении.

Новое изделие получило прицельную сетку типа Н59 с улучшенным дизайном и оптические компоненты с многослойным просветляющим покрытием. Шаг выверки прицела составляет 1 сантиметр на дальность 100 метров. Отмечается, что изделие отличается от прицелов прошлых поколений улучшенной эргономикой, большей кратностью и меньшей массой. В комплект поставки 1П97 входит быстросъемный механизм установки прибора на оружие, кронштейн, индикатор завала и штурвал смены увеличения.

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По словам главного конструктора концерна «Калашников» Сергея Уржумцева, прицел 1П97 уже введен в состав винтовки. Он допустил, что изделие улучшит точность стрельбы из СВЧ в боевых условиях.

В декабре 2023 года стало известно, что «Калашников» передал Министерству обороны России первую серийную партию винтовок СВЧ, которые поступают на смену снайперской винтовке Драгунова.

В июле в «Ростехе» сообщили, что снайперская винтовка Чукавина легче СВД. Новое оружие получило телескопический приклад и возможность установки любого навесного оборудования.

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      Даниил Иринин
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