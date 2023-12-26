«Калашников» передал Минобороны России новые снайперские винтовки

«Калашников» передал МО РФ первую серийную партию снайперских винтовок Чукавина

Концерн «Калашников» передал Министерству обороны России (МО РФ) первую серийную партию новых снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), которые поступают на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД). Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Снайперская винтовка Чукавина производства АО "Концерн "Калашников" успешно прошла приемку. Первая серийная партия отгружена в адрес заказчика. В 2024 году концерн продолжит серийный выпуск изделия», — говорится в сообщении.

Президент концерна Алан Лушников отметил, что СВЧ, которая сохранила надежность СВД, обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы. Оружие позволяет использовать любые прицелы российского и зарубежного производства.

СВЧ получила газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором. Масса оружия без магазина составляет 4,8 килограмма, а общая длина — 1170 миллиметров.

В октябре стало известно, что СВЧ успешно прошла квалификационные испытания, которые подтвердили надежность оружия.

В мае Алан Лушников сообщил, что СВЧ принята на вооружение Российской армии. По его словам, от военнослужащих, которые используют винтовку, поступают положительные отзывы.