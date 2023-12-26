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13:46, 26 декабря 2023Наука и техника

«Калашников» передал Минобороны России новые снайперские винтовки

«Калашников» передал МО РФ первую серийную партию снайперских винтовок Чукавина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Концерн «Калашников» передал Министерству обороны России (МО РФ) первую серийную партию новых снайперских винтовок Чукавина (СВЧ), которые поступают на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД). Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«Снайперская винтовка Чукавина производства АО "Концерн "Калашников" успешно прошла приемку. Первая серийная партия отгружена в адрес заказчика. В 2024 году концерн продолжит серийный выпуск изделия», — говорится в сообщении.

Президент концерна Алан Лушников отметил, что СВЧ, которая сохранила надежность СВД, обладает улучшенной эргономикой и кучностью стрельбы. Оружие позволяет использовать любые прицелы российского и зарубежного производства.

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СВЧ получила газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором. Масса оружия без магазина составляет 4,8 килограмма, а общая длина — 1170 миллиметров.

В октябре стало известно, что СВЧ успешно прошла квалификационные испытания, которые подтвердили надежность оружия.

В мае Алан Лушников сообщил, что СВЧ принята на вооружение Российской армии. По его словам, от военнослужащих, которые используют винтовку, поступают положительные отзывы.

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      Даниил Иринин
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