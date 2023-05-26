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12:49, 26 мая 2023Наука и техника

На вооружение российской армии приняли СВЧ

На вооружение российской армии приняли СВЧ, которая заменит СВД

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

На вооружение российской армии принята снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая заменит снайперскую винтовку Драгунова (СВД), заявил президент концерна «Калашников» Алан Лушников. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, от военнослужащих, использующих СВЧ, поступают позитивные отзывы. «Хотя, конечно же, любое оружие требует качественной отработки уже после того, как оно будет запущено в серию, потому что в эксплуатации вылезает миллион вопросов», — добавил Лушников.

В октябре в «Ростехе» заявили, что снайперская винтовка Драгунова, из которой стрелял президент России Владимир Путин на военном полигоне, подходит для подготовки мобилизованных благодаря своей надежности и простоте.

В сентябре президент концерна «Калашников» сообщил, что Минобороны России планирует закупать снайперскую винтовку Чукавина, которая придет на смену СВД.

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Иван Потапов
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