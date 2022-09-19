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Минобороны России закупит новую снайперскую винтовку

Президент концерна «Калашников» Лушников: Минобороны планирует закупать винтовку СВЧ
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министерство обороны России планирует закупать снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ). О заинтересованности в новом оружии рассказал президент концерна «Калашников» Алан Лушников в интервью РИА Новости.

«Государственные испытания винтовки Чукавина завершены. В настоящее время Минобороны России проводит мероприятия по принятию винтовки на вооружение. Как правило, после этого начинаются серийные закупки. Насколько мне известно, планы на закупку данной винтовки есть», — сообщил Лушников.

Масса СВЧ без патронов составляет 4,6 килограмма. Конструкторы оружия заявляют, что новое оружие под патрон 7,62 на 54 миллиметра придет на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД), которая используется с 1963 года.

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Ранее источник РИА Новости сообщил, что действующий на Украине российский спецназ получил партию винтовок СВЧ для опытно-боевой эксплуатации.

В октябре 2021 года стало известно, что в России завершились государственные испытания снайперской винтовки Чукавина.

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Даниил Иринин
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