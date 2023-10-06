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12:51, 6 октября 2023Наука и техника

В России запустят серийное производство новой снайперской винтовки

«Калашников»: снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство

Фото: АО «Концерн «Калашников»

Новую снайперскую винтовку Чукавина (СВЧ), которая прошла испытания, запустят в серийное производство. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников».

«Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) производства АО "Концерн "Калашников" успешно прошла квалификационные испытания, подтвердив высокий уровень качества и надежности. По их итогам СВЧ будет запущена в серийное изготовление в дивизионе оружейного производства», — говорится в сообщении.

По словам президента концерна Алана Лушникова, СВЧ полностью отвечает запросам заказчиков. Винтовку можно оснащать глушителями, лазерными целеуказателями и различными прицелами.

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СВЧ весом 4,8 килограмма получила газоотводную автоматику с коротким ходом газового поршня и трехпозиционным поворотным газовым регулятором. Винтовка отличается улучшенной эргономикой. В концерне отметили, что СВЧ сохранила надежность снайперской винтовки Драгунова.

В мае Алан Лушников сообщил, что СВЧ приняли на вооружение российской армии. Он подчеркнул, что от военнослужащих, эксплуатирующих СВЧ, поступают позитивные отзывы.

В апреле создатель СВЧ конструктор Андрей Чукавин рассказал, что СВЧ превосходит винтовку Драгунова по кучности на 25-30 процентов.

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    Даниил Иринин
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