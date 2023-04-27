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09:44, 27 апреля 2023Наука и техника

Конструктор объяснил превосходство СВЧ над СВД

Конструктор Чукавин: по кучности СВЧ превосходит СВД на 25-30 процентов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

По кучности снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) превосходит винтовку Драгунова (СВД) на 25-30 процентов. Об этом ТАСС сообщил создатель СВЧ конструктор Андрей Чукавин.

«СВЧ превосходит старую винтовку [СВД] прежде всего в эргономике. Нужно понимать, что патрон остался тем же, поэтому говорить, что изменилась пробиваемость или дальность стрельбы, не приходится», — объяснил специалист.

По его словам, в большей степени кучность определяется качеством патронов.

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В феврале президент группы компаний Калашников Алан Лушников в ходе международной выставки International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ) заявил, что одноименный концерн получил положительные отзывы об использовании снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) от подразделений, которые принимают участие в СВО.

Тогда же Лушников сообщил, что «Калашников» начал серийное производство снайперской винтовки Чукавина, которая прошла государственные испытания.

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Иван Потапов
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