Конструктор объяснил превосходство СВЧ над СВД

Конструктор Чукавин: по кучности СВЧ превосходит СВД на 25-30 процентов

По кучности снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) превосходит винтовку Драгунова (СВД) на 25-30 процентов. Об этом ТАСС сообщил создатель СВЧ конструктор Андрей Чукавин.

«СВЧ превосходит старую винтовку [СВД] прежде всего в эргономике. Нужно понимать, что патрон остался тем же, поэтому говорить, что изменилась пробиваемость или дальность стрельбы, не приходится», — объяснил специалист.

По его словам, в большей степени кучность определяется качеством патронов.

В феврале президент группы компаний Калашников Алан Лушников в ходе международной выставки International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ) заявил, что одноименный концерн получил положительные отзывы об использовании снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) от подразделений, которые принимают участие в СВО.

Тогда же Лушников сообщил, что «Калашников» начал серийное производство снайперской винтовки Чукавина, которая прошла государственные испытания.