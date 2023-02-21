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14:30, 21 февраля 2023Наука и техника

«Калашников» сообщил о начале серийного производства СВЧ

Президент ГК «Калашников» Лушников сообщил о начале серийного производства винтовки СВЧ

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Концерн «Калашников» начал серийное производство снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), которая прошла государственные испытания. Об этом президент группы компаний (ГК) Алан Лушников сообщил ТАСС на международной выставке вооружений International Defence Exhibition & Conference (IDEX) 2023 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Винтовка Чукавина успешно выдержала государственные испытания. Ведется изготовление СВЧ в интересах заказчика. Конструкторской документации изделия присвоена литера "О1" для ведения серийного производства», — сказал он.

Отмечается, что СВЧ разработали под два типа патронов — 7,62 на 54 миллиметра и 7,62 на 51 миллиметр (.308 Win). Полуавтоматическая винтовка под патрон калибра 7,62 на 54 миллиметра совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова (СВД), которую планируют заменить винтовкой СВЧ.

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СВЧ получила складную регулируемую сошку, резервные механические прицельные приспособления и полимерную рукоятку. Также оружие оснащено свободно вывешенным цевьем для улучшения кучности боя и унифицированными посадочными местами типа M-LOK. Стрелок может регулировать усилие спуска.

В январе в пресс-службе «Калашникова» сообщили, что СВЧ превосходит по техническим характеристикам все ранее приятые на вооружение Минобороны России изделия.

В декабре 2022 года Алан Лушников рассказал, что СВЧ демонстрирует показатель кучности на уровне винтовки СВ-98. Новая винтовка позволяет вести прицельную стрельбу на расстоянии до километра.

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Даниил Иринин
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