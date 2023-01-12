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11:52, 12 января 2023Наука и техника

«Калашников» рассказал о превосходстве винтовки Чукавина

«Калашников»: винтовка Чукавина превосходит ранее принятые на вооружение МО изделия

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) превосходит по техническим характеристикам все ранее принятые на вооружение Министерства обороны (МО) России изделия. Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Калашников», передает ТАСС.

«В сегменте освоения новой военной и гражданской продукции, налаживания серийного производства "Калашников" выпустил первую партию 7,62х54 миллиметра снайперской винтовки Чукавина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая винтовка полностью соответствует тактико-техническому заданию Министерства обороны России.

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В декабре 2022 года президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что СВЧ демонстрирует показатель кучности на уровне магазинной винтовки СВ-98. СВЧ позволяет вести прицельную стрельбу на расстоянии до километра.

В том же месяце Лушников рассказал об изучении опыта использования СВЧ и пистолета-пулемета Калашникова, которые поставляют в зону проведения специальной военной операции.

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Даниил Иринин
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