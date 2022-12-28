«Калашников» рассказал о кучности снайперской винтовки Чукавина

Глава «Калашникова» Лушников: винтовка СВЧ продемонстрировала кучность на уровне СВ-98

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) демонстрирует показатель кучности на уровне магазинной винтовки СВ-98. Об этом президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, СВЧ позволяет вести прицельную стрельбу на расстоянии до километра, а снайперская винтовка Драгунова (СВД) — до 800 метров. Президент концерна отметил, что у СВЧ улучшена эргономика и добавлена возможность крепления прибора малошумной стрельбы. Винтовка успешно прошла апробацию.

«И параметры кучности у нее, конечно, существенно лучше, чем у СВД. Это уже на уровне старшей снайперской линейки: у нас еще есть такой продукт, в небольшом количестве выпускается, — СВ-98», — сказал Лушников.

Ранее президент концерна «Калашников» сообщил, что полуавтоматическая снайперская винтовка СВЧ и пистолет-пулемет Калашникова (ППК-20) уже поставляют в зону проведения специальной военной операции на Украине.

В ноябре стало известно, что Минобороны России подписало контракты на поставку СВЧ в войска. Винтовка постепенно заменит СВД, которую приняли на вооружение в 1960-х годах.