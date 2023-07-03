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16:02, 3 июля 2023Наука и техника

В «Ростехе» рассказали об отличиях винтовки СВЧ от СВД

В «Ростехе» сообщили, что снайперская винтовка СВЧ легче СВД

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая поступает на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД), легче предшественницы. Об отличиях новой винтовки рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Отмечается, что СВД приняли на вооружение Советской армии ровно 60 лет назад. Винтовка, которую продолжают эксплуатировать в Вооруженных силах России, остается самым массовым в мире снайперским оружием.

По словам Оздоева, СВД — надежная винтовка, но прогресс не стоит на месте. «Специалисты "Калашникова" (входит в "Ростех") постоянно совершенствуют конструкцию, работают над улучшением эргономики, повышением боевых характеристик. Результатом стала винтовка СВЧ, которая вобрала в себя все лучшее от предшественницы и вместе с тем имеет ряд выгодных отличий. Уверен, что это оружие отметит не один серьезный юбилей, как и СВД», — сообщил он.

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Собеседник агентства отметил, что у СВЧ меньший вес за счет использования современных материалов и относительно малые габариты. Это повышает мобильность бойца и позволяет применять СВЧ в ближнем бою. Новая винтовка получила телескопический приклад и возможность установки любого навесного оборудования. Как и СВД, СВЧ использует патрон калибра 7,62 на 54 миллиметра, но кучность стрельбы удалось увеличить почти на 30 процентов. Также СВЧ оснащена двухсторонним флажком включения предохранителя, которым удобно управлять и правой, и левой рукой.

В мае президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что на вооружение Российской армии приняли СВЧ. По его словам, от военнослужащих, использующих винтовку, поступают положительные отзывы.

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    Даниил Иринин
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