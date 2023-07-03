В «Ростехе» рассказали об отличиях винтовки СВЧ от СВД

В «Ростехе» сообщили, что снайперская винтовка СВЧ легче СВД

Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ), которая поступает на смену снайперской винтовке Драгунова (СВД), легче предшественницы. Об отличиях новой винтовки рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Отмечается, что СВД приняли на вооружение Советской армии ровно 60 лет назад. Винтовка, которую продолжают эксплуатировать в Вооруженных силах России, остается самым массовым в мире снайперским оружием.

По словам Оздоева, СВД — надежная винтовка, но прогресс не стоит на месте. «Специалисты "Калашникова" (входит в "Ростех") постоянно совершенствуют конструкцию, работают над улучшением эргономики, повышением боевых характеристик. Результатом стала винтовка СВЧ, которая вобрала в себя все лучшее от предшественницы и вместе с тем имеет ряд выгодных отличий. Уверен, что это оружие отметит не один серьезный юбилей, как и СВД», — сообщил он.

Собеседник агентства отметил, что у СВЧ меньший вес за счет использования современных материалов и относительно малые габариты. Это повышает мобильность бойца и позволяет применять СВЧ в ближнем бою. Новая винтовка получила телескопический приклад и возможность установки любого навесного оборудования. Как и СВД, СВЧ использует патрон калибра 7,62 на 54 миллиметра, но кучность стрельбы удалось увеличить почти на 30 процентов. Также СВЧ оснащена двухсторонним флажком включения предохранителя, которым удобно управлять и правой, и левой рукой.

В мае президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил, что на вооружение Российской армии приняли СВЧ. По его словам, от военнослужащих, использующих винтовку, поступают положительные отзывы.