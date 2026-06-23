Ослабление рубля к доллару объяснили

Аналитик Силаев: Укреплению доллара к рублю способствует удешевление нефти

Наблюдающееся в настоящее время укрепление доллара к рублю обусловлено рядом факторов. Об этом заявил старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Одной из главных причин подобной динамики аналитик назвал удешевление нефти. Биржевые котировки сырья продолжают падать на фоне постепенного возобновления трафика судов через Ормузский пролив. Это, как ожидается, должно насытить мировой энергорынок дополнительными партиями сырья с Ближнего Востока и привести к постепенному возвращению цены Brent к докризисному уровню.

При таком раскладе объемы продаж валюты в России начинают падать, что еще в большей степени урезает и без того ограниченное предложение. Кроме того, участники рынка ожидают сокращения операций Центробанка (ЦБ) с юанем в оставшуюся часть года. Все это вкупе с геополитическими рисками приводит к ослаблению российской валюты к ведущим мировым, констатировал Силаев.

Во вторник, 23 июня, внебиржевой курс доллара в России превысил 75 рублей впервые с 6 мая. Котировки юаня на Мосбирже поднялись примерно до 11 рублей.