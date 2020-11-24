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Лукашенко анонсировал закон о запрете героизации нацизма

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Александр Лукашенко
Александр Лукашенко
Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к послу Израиля на церемонии вручения верительных грамот, анонсировал, что парламент страны рассмотрит законопроект о запрете героизации нацизма. Об этом сообщает РИА Новости.

«Героизацией так называемой сегодня грешат очень многие страны. Особенно расположенные рядом с нами. А зря», — добавил президент. Он подчеркнул, что Белоруссия и Израиль последовательно противостоят пересмотру итогов Второй мировой войны.

Ранее 24 ноября Лукашенко заявил о заинтересованности Белоруссии в многовекторной политике и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе западными. При этом президент подчеркнул, что экономическое и политическое давление иностранных государств на Белоруссию должно быть исключено.

29 сентября президент Белоруссии, говоря о Великой Отечественной войне, заявил, что фальсификация истории является реальной угрозой стабильности общества, и отметил, что некоторые страны ставят под сомнение решающий вклад Советского Союза в победу над нацизмом.

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