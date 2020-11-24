Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в желании привлечь Россию к его свержению. Об этом сообщает РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что западные страны, несмотря на свое желание, не знают, как этого добиться.

Ранее 24 ноября Лукашенко заявил о заинтересованности Белоруссии в многовекторной политике и и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными. При этом президент подчеркнул, что экономическое и политическое давление на Белоруссию со стороны иностранных государств должно быть исключено.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко получил 80 процентов голосов. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными.