Лукашенко заявил о заинтересованности в многовекторной политике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности страны в многовекторной политике. Об этом сообщает БЕЛТА.

«С учетом своей непростой истории и геополитического положения наша страна очень заинтересована в неконфликтном и эффективном сотрудничестве с другими странами, в том числе и западными», — сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что экономическое и политическое давление на Белоруссию должно быть исключено.

17 ноября глава республики заявил, что многовекторность не означает того, что Минск «отворачивается от России». Половина белорусского экспорта, по его словам, идет на нероссийские рынки, и этот «экономический вектор» нужно обеспечивать политически и дипломатически.

11 ноября Лукашенко напомнил полякам об общих национальных интересах и выразил надежду на «сохранение заметных достижений» в сотрудничестве между странами.

Ранее Лукашенко не раз заявлял о попытках Польши вмешаться во внутренние дела Белоруссии. В частности, он обвинил польскую сторону в финансировании рабочих, бастующих на белорусских предприятиях. Глава государства неоднократно возмущался тем, что на территории Польши и Литвы проходят учения НАТО. По его мнению, западные страны являются основными организаторами протестов в Белоруссии, которые продолжаются четвертый месяц.