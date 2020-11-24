В Белоруссии заявили о сложной обстановке на западной границе

Обстановка у западных границ Белоруссии не несет угроз безопасности государства, заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр обороны Виктор Хренин.

«Она (обстановка у западных границ — прим. «Ленты.ру»), с одной стороны, сложная, но, с другой стороны, на сегодняшний момент мы видим, что она не несет угроз нашему государству. Но все равно эта обстановка вызывает у нас обеспокоенность», — заявил он.

Хренин добавил, что у границ Белоруссии участилась интенсивность «полетов боевой разведывательной авиации».

В конце октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что стране угрожает НАТО. Он пообещал, что власти окажут сопротивление в случае агрессии.

Ранее Лукашенко неоднократно заявлял о попытках Польши вмешаться во внутренние дела Белоруссии. В частности, он обвинил польскую сторону в финансировании бастующих на белорусских предприятиях. Лукашенко неоднократно возмущался тем, что на территории Польши и Литвы проходят учения Североатлантического альянса. По его мнению, страны являются основными организаторами протестов в Белоруссии, которые продолжаются четвертый месяц.