Минский ОМОН пресек возле цирка марш пенсионеров

В Минске бойцы ОМОН перекрыли дорогу участникам марша пенсионеров на проспекте Независимости возле Белорусского государственного цирка и попытались пресечь несанкционированную акцию протеста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента, находящегося на месте событий.

В марше принимают участие несколько тысяч человек. Марш начался с площади Независимости, колонна прошла вдоль одноименного проспекта.

ОМОН без применения силы начал вытеснять протестующих c центрального проспекта столицы, часть из них пошла обратно, другие повернули на улицу Янки Купалы.

Ранее 23 ноября помощник президента Белоруссии, инспектор по Минску Александр Барсуков пообещал приложить все усилия, чтобы не омрачить приближающиеся праздники. По его словам, правоохранительные органы сделают все возможное, чтобы минчане без происшествий отпраздновали Новый год.

Число задержанных на акциях протеста в столице, которые проходили 21 и 22 ноября, превысило 300. Оппозиция призывала своих сторонников собираться во дворах, а затем выдвинуться к районным точкам сбора и пройти совместным маршем по городу.

В Белоруссии четвертый месяц продолжаются массовые акции протеста, начавшиеся после президентских выборов 9 августа. Согласно официальным результатам, баллотировавшийся на шестой срок Лукашенко получил 80 процентов голосов.