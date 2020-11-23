Белорусские раскольники «отлучили» Лукашенко от церкви

Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ), объявившая о своей независимости, «отлучила» президента страны Александра Лукашенко. Об этом сообщается на сайте религиозной организации.

«Этот палач и его союзники совершают кровавые расправы над мирными людьми на улицах и в тюрьмах в Минске и в разных городах многострадальной Беларуси, прославляя и продолжая богоборческую политику большевиков, открыто нарушают заветы Божии», — заявил архиепископ раскольников Святослав Логин.

Он также призвал остановиться тех, кто «служит сатанинской власти» президента, иначе их будет ожидать «проклятие потомков в жизни земной и ад — в жизни небесной».

14 сентября стало известно, что главе белорусских католиков Тадеушу Кондрусевичу аннулировали паспорт. 31 августа ему запретили въезд в Белоруссию.

Белорусская автокефальная православная церковь была создана в 1948 году при поддержке неканонической Украинской автокефальной православной церкви. БАПЦ не признана ни одной из поместных православных церквей. Она осуществляет деятельность преимущественно за границей, но также имеет приход в Минске.