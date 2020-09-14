Главе белорусских католиков аннулировали паспорт

Белоруссия аннулировала паспорт главы местных католиков, архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому 31 августа запретили въезд в страну. Об этом сообщает Catholic.by.

Кондрусевич получил ответ на свое обращение в Госпогранкомитет. «Сообщаем, что Вы были не пропущены через государственную границу в связи с принятым органами внутренних дел решением о признании принадлежащего Вам паспорта гражданина Республики Беларусь недействительным», — говорилось в письме за подписью председателя комитета.

Архиепископ обратился в МВД.

В конце августа Кондрусевич осудил действия силовиков, которые заперли протестующих в Красном костеле в Минске во время разгона очередной акции. 1 сентября президент Александр Лукашенко заявил, что архиепископ попал в общий российско-белорусский список невъездных.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые протесты из-за официальных результатов президентских выборов, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.