В главном костеле Белоруссии помолятся за пострадавших протестующих

В главном католическом соборе Белоруссии помолятся за пострадавших протестующих, сообщает Catholic.by.

«В субботу, 5 сентября, в костеле святого Симеона и Святой Елены в Минске (Красный костел) будет совершаться Святая Месса в интенции всех пострадавших, убитых и заключенных во время мирных акций в Беларуси, а также их родных и близких», — сказано в сообщении.

Начало запланировано на 19:00. «Духовно присоединиться к общей молитве» приглашают не только католиков.

31 августа в Белоруссию не пустили главу местных католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича, который является гражданином страны. Ранее Кондрусевич осудил действия силовиков, заперших протестующих в Красном костеле во время разгона очередной акции. Президент Александр Лукашенко заявил, что архиепископ попал в общий российско-белорусский список невъездных.

По всей стране три недели проходят акции против официальных результатов президентских выборов 9 августа, согласно которым Лукашенко набрал 80 процентов голосов.