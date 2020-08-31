В Белоруссию не пустили главу местных католиков

В Белоруссии главу местных католиков, архиепископа Тадеуша Кондрусевича не пустили в страну. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Митрополит Минско-Могилевский Кондрусевич является гражданином Белоруссии. 31 августа он возвращался в страну из Польши.

«На пограничном переходе Кузница-Белосток-Брузги пограничники Республики Беларусь без объяснения причин отказали главе белорусского католического епископата во въезде в страну», — рассказал епископ-помощник Минско-Могилевской архиепархии Юрий Кособуцкий.

В Государственном погранкомитете отказались комментировать ситуацию.

26 августа в центре Минска проходил очередной митинг против официальных результатов президентских выборов, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. Во время разгона часть протестующих забежала в Красный костел — главный католический собор Белоруссии. Сотрудники ОМОНа затолкали внутрь всех, кто просто стоял на крыльце, включая журналистов, и заперли на долгое время.

После этого Кондрусевич выступил с заявлением, в котором назвал действия силовиков «грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания». «Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костела святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные — понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь», — добавил архиепископ.