В Минске снова начались массовые задержания протестующих и журналистов

Силовики в Минске окружили протестующих на площади Независимости, все выходы с места митинга перекрыты, снова начались массовые задержания. Об этом сообщает портал TUT.by в своем Telegram-канале.

Сообщается, что всех пришедших на митинг почти сразу разделили ОМОНовцы на две группы и поначалу держали в оцеплении. Затем к месту начали подъезжать автозаки, из толпы по одному выводят мужчин и отводят в машины, силовики периодически перегруппировываются. Девушкам и женщинам дают уйти. Отмечается, что задержания происходят без применения насилия.

1000 человек оказались в оцеплении ОМОНа на площади Независимости в Минске, согласно примерным подсчетам СМИ

Кроме того, на акции в центре были задержаны примерно три десятка местных и иностранных журналистов, в том числе специальный корреспондент «Ленты.ру» Антонина Матвеева, которая находится на территории Белоруссии как гражданка республики и в качестве внештатного сотрудника готовит серию репортажей. Два из них с заголовками «Наши зарплаты — пули ОМОНа» и «Вопли стояли душераздирающие» уже опубликованы. Матвееву и остальных ее коллег доставили в отделение милиции для проверки документов.

Портал TUT.by, чьи сотрудники также оказались в автозаке, уточняет, что оставшихся журналистов выводят с площади. Оставшегося на месте митинга журналиста портала попросили не снимать. У некоторых сотрудников СМИ, например RT, документы проверили на месте и сразу отпустили — издание поясняет в Telegram, что проверяли аккредитацию.

Люди вышли возмущаться действиями силовиков, заперевших людей в церкви

Митинги против действующей власти в Минске проходят ежедневно, в том числе и на площади Независимости. Однако в четверг, 27 августа, люди собрались здесь на особую акцию протеста против действий силовиков, разгонявших недовольных днем ранее. Во время разгона часть протестующих забежала в Красный костел — главный католический собор республики, находящийся на площади. После этого сотрудники ОМОНа затолкали внутрь тех, кто просто стоял на крыльце, включая журналистов, и продолжительное время продержали их взаперти.

Глава белорусских католиков, архиепископ Тадеуш Кондрусевич опубликовал на портале Минско-Могилевской белорусской митрополии церкви официальное заявление, в котором резко осудил действия силовиков. Он назвал их «грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания» и подчеркнул, что подобные поступки не способствуют стабилизации ситуации в стране.

Неадекватные и противоправные действия, имевшие место на территории костёла святого Симеона и святой Елены, должны быть расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законодательством Республики Беларусь архиепископ Тадеуш Кондрусевич митрополит Минско-Могилевский, председатель конференции католических епископов в Беларуси

Генеральный викарий Минско-Могилевской архиепископии епископ Юрий Касабуцкий также выпустил резкое заявление, где напомнил, что препятствование свободного входа и выхода в костел «противоречит праву граждан на свободу совести и религии, гарантированному Конституцией Республики Беларусь, оскорбляет чувства верующих и выходит за рамки законов человека и Бога».

27 августа женщины, одетые в белое, выстроились в «цепь солидарности» возле костела, выражая протест против действий силовиков. У некоторых из них были связаны руки. К ним неоднократно подходили сотрудники милиции, призывая прекратить несанкционированную акцию, но они не уходили, сообщает TUT.by. Чуть позже к ним подошла колонна других протестующих с площади Свободы, которые проводили традиционный митинг против действующей власти.

Массовых задержаний в Белоруссии не проводили уже почти две недели

Протесты в Белоруссии идут уже третью неделю подряд после выборов президента 9 августа, на которых Александр Лукашенко одержал разгромную победу над Светланой Тихановской. Оппозиция требует отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента и привлечения к ответу силовиков, проявивших жестокость при разгонах митингов и издевавшихся над заключенными.

Последний такой разгон, сопровождавшийся массовыми арестами, прошел 12 августа. В тот же день состоялась первая женская акция под названием «цепь солидарности»: белоруски, одетые в белое и с цветами в руках, вышли на мирный протест против жестокости с призывами остановить насилие. Они начали выходить ежедневно и выстраиваться вдоль дорог, к женщинам в белом начали присоединяться и другие протестующие обоих полов, которые также выстаивались с ними в цепи.

Аресты не прекратились, но стали носить единичный характер. Кроме того, митинги больше не разгоняли с применением спецтехники, дубинок, слезоточивого газа и других средств, а сообщения о новых пытках заключенных больше не поступали. Однако после того, как 17 августа лидеры оппозиции объявили о создании своего Координационного совета, начались регулярные задержания и вызовы на допросы членов гражданской платформы. Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти по факту ее создания, хотя Мария Колесникова и другие руководители совета неоднократно подчеркивали, что у них нет политической цели и они собрались лишь для того, чтобы наладить диалог с властью.

В частности, следователи задержали двух членов совета президиума гражданской платформы — доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дылевского. Они проведут под арестом 10 суток как организаторы незаконных массовых митингов.

Белорусская оппозиция также высказала желание наладить диалог с Москвой. Как подчеркнула писатель, одна из руководителей Координационного совета Светлана Алексиевич, Александр Лукашенко «разговаривает только с Путиным, надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир». В Кремле приветствовали желание белорусской оппозиции вступить в диалог с Москвой. Однако глава МИД России Сергей Лавров заявил, что нужно прояснить политические основания, на которых совет будет функционировать, и его цели. Речь идет о заявлениях со стороны Лукашенко о том, что изначально на сайте совета была опубликована программа, содержавшая тезисы о выходе из совместных с Москвой объединений, однако затем они исчезли. Оппозиция неоднократно отрицала любые обвинения в антироссийских настроениях.