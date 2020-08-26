Алексиевич объяснила необходимость привлечь Путина к делам Белоруссии

Одна из руководителей Координационного совета оппозиции Белоруссии, писательница Светлана Алексиевич заявила, что участие президента России Владимира Путина в делах страны могло бы помочь разрешить политический кризис. Об этом она сообщила журналистам перед зданием Следственного комитета (СК) республики, куда ее вызвали на допрос, видео публикует Telegram-канал «Пул 3».

«Сейчас он (действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко — прим. «Ленты.ру») разговаривает только с Путиным. Надо как-то, может быть, и Путина привлечь к разговору, и мир, чтобы Лукашенко стал говорить», — объяснила она необходимость участия российского лидера в диалоге оппозиции с государством в Белоруссии.

Помимо этого, писательница заявила журналистам, что противники действующей власти не хотят устраивать государственный переворот, их цель — выйти из политического кризиса. Однако жесткие действия властей и нежелание идти на диалог могут привести к гражданской войне.

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Ранее в Кремле приветствовали желание белорусской оппозиции вступить в диалог с Москвой. Однако глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что нужно прояснить политические основания, на которых совет будет функционировать, и его цели. Как заявляли представители Лукашенко, изначально на сайте совета была опубликована программа, содержавшая тезисы о выходе из совместных с Москвой объединений, однако затем они исчезли. Оппозиция неоднократно отрицала любые обвинения в антироссийских настроениях.

Генпрокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело о попытке захвата власти по факту создания Координационного совета. Ранее следователи задержали двух членов совета президиума гражданской платформы — доверенное лицо Светланы Тихановской Ольгу Ковалькову и лидера стачечного комитета Минского тракторного завода (МТЗ) Сергея Дылевского. Они проведут под арестом 10 суток как организаторы незаконных массовых митингов.

Протесты продолжаются в Белоруссии уже третью неделю, оппозиция требует отставки действующего руководства страны, проведения новых выборов президента и привлечения к ответу силовиков, проявивших жестокость при разгонах митингов.