Помпео призвал Белоруссию пустить в страну главу местных католиков

Госсекретарь США Майк Помпео призвал власти Белоруссии пустить в страну главу местных католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Соответствующее заявление появилось в Twitter представителя Вашингтона.

«Белорусские власти должны разрешить въезд архиепископу Кондрусевичу, чтобы он мог заботиться о пастве во время продолжающихся протестов. Он и весь белорусский народ должны иметь возможность пользоваться своими основными свободами, включая свободу вероисповедания», — написал госсекретарь.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у него нет полной информации по ситуации с Кондрусевичем, так как она постоянно меняется, а власти «внимательнейшим образом отслеживают всех въезжающих-выезжающих». По словам президента, Кондрусевич неожиданно уехал в Варшаву, там получил определенные задачи и попал в общий у России и Белоруссии список невъездных. В данный момент проверяется информация о наличии у архиепископа другого гражданства.

31 августа сообщалось, что белорусские пограничники не пустили в страну Кондрусевича, который является гражданином Белоруссии. Госпогранкомитет отказался комментировать ситуацию. В тот же день настоятель главного католического собора Белоруссии — костела Святого Симеона и Святой Елены, также известного как Красный костел, — пожаловался на то, что неизвестные сменили замки на дверях храма.

В Белоруссии три недели продолжаются массовые протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко и проведения новых и честных выборов. Первые акции жестко разгонялись.