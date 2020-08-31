Белорусские католики пожаловались на смену замков в главном костеле страны

Настоятель главного католического собора Белоруссии — костела Святого Симеона и Святой Елены, также известного как Красный костел, — пожаловался на то, что неизвестные сменили замки на дверях храма. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщается в Telegram-канале Euroradio.

«Представители костела получили только один набор ключей. Где находятся другие ключи и кто несет ответственность в этой ситуации за безопасность святыни, не сообщается», — заявил ксендз Владислав Завальнюк.

Ранее сообщалось, что 31 августа белорусские пограничники не пустили в страну главу местных католиков, архиепископа Тадеуша Кондрусевича. Он является гражданином Белоруссии, но возвращался из Польши. Госпогранкомитет отказался комментировать ситуацию.

26 августа во время разгона акции протеста в центре Минска часть демонстрантов забежали в костел. Омоновцы затолкали внутрь всех, кто просто стоял на крыльце, и заперли. Кондрусевич назвал действия силовиков «грубым нарушением прав верующих и свободы вероисповедания».

В июле стало известно, что костелу насчитали неподъемный налог на землю и амортизацию, в случае неуплаты собор должны передать государству.