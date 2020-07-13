Белорусские католики пожаловались на неподъемный налог

Белорусские католики пожаловались на неподъемный земельный налог, который придется платить костелу Святого Симеона и Святой Елены в Минске. Об этом сообщает «Белорусский партизан».

Во время службы 12 июля ксендз сообщил прихожанам, что государство насчитало налог на землю и амортизацию в размере 13 тысяч белорусских рублей в месяц. Общий долг за полгода составил 156 тысяч рублей. В случае неуплаты костел передадут государству.

«За что мы должны платить? За то, что молимся в своем костеле?» — задался вопросом священник. Он призвал верующих подписаться под обращением в администрацию президента Александра Лукашенко. Подписи собирали у входа в собор.

Onliner.by уточняет, что серьезный налог костелу придется платить после завершения реконструкции. Церковь уже обращалась к властям. «Мингорисполком ответил, что не видит необходимости отдавать костел людям», — сказал ксендз.

Главный бухгалтер КУП «Минская спадчина», которое занималось реконструкцией костела, подтвердил, что налог вырос, но это предусмотрено законодательством. Во время реконструкции костел не должен был платить. Теперь же объект передан в безвозмездное пользование, а в этом случае для религиозных организаций не предусмотрены льготы.

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