В РПЦ назвали превращение Собора Святой Софии в мечеть «пощечиной христианству»

В Русской православной церкви (РПЦ) назвали превращение Собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть «пощечиной всему мировому христианству». Такое заявление сделал председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), сообщает ТАСС в субботу, 11 июля.

Он выразил сожаление в связи с тем, что политическая конъюнктура взяла верх над уважением к религиозным традициям.

«Для православных христиан Святая София — то же, что для католиков Собор Святого Петра в Риме. Это храм-символ и одна из величайших христианских святынь», — добавил глава ОВЦС, подчеркнув, что никак иначе воспринимать ее христиане не могут и не будут.

Накануне, 10 июля, сообщалось, что Cобор Святой Софии в Стамбуле снова официально стал мечетью. Турецкий суд объявил незаконным и отменил решение кабинета министров республики от 1934 года — тогда исторический православный собор получил статус музея.

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