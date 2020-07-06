В Госдуме оценили вероятность превращения собора Святой Софии в мечеть

Депутаты Госдумы оценили вероятность превращения собора Святой Софии в мечеть. Проект обращения к Великому национальному собранию Турции по этому вопросу опубликован на сайте нижней палаты парламента.

По мнению депутатов, вопрос об изменении статуса собора чувствителен для граждан России. Они призвали предотвратить ущерб, который может быть нанесен «поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба».

5 июня Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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