Верховный суд Турции разрешил Эрдогану менять статус собора Святой Софии

Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает издание Оrthodox Times.

В то же время указ первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934-го о придании собору статуса музея сочли законным, однако нынешний глава государства все равно имеет право самостоятельно решать вопрос об изменении этого статуса.

Оrthodox Times пишет, что, если собор сделают мечетью, первая массовая молитва мусульман может состояться 15 июля в четвертую годовщину попытки военного переворота в Турции, когда группа военных пыталась силой захватить власть в стране.

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5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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