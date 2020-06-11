Турция рассказала о праве превратить собор Святой Софии в мечеть

Турция вправе изменить статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить его в мечеть, не учитывая мнения других стран. Об этом рассказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

«Это не международная тема. Айя-София стала собственностью османов и использовалась как мечеть. Это вопрос нашего суверенитета», — считает министр. Он подчеркнул, что в соглашении о внесении собора в список Всемирного наследия ЮНЕСКО не говорится ничего о его статусе. По мнению Чавушоглу, Анкара должна заботиться только о его сохранении.

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5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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