Эрдоган приготовился превратить собор Святой Софии в мечеть

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть. Об этом сообщает газета Hürriyet.

«Туристы смогут посещать собор Святой Софии и в статусе мечети. Как в случае с Голубой мечетью на площади Султанахмет. Это должна решать наша нация», — приводит издание его слова. Эрдоган объявил о поручении на заседании главного совета правящей в стране Партии справедливости и развития, в которой он занимает пост председателя.

Эрдоган призвал исполнителей внимательно изучить вопрос и не торопиться.

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Как сообщает ТАСС, 29 мая в соборе прочитали суру Корана Аль-Фатх. Таким образом в Турции напомнили о завоевании Константинополя, в наши дни именуемого Стамбулом. На исламское священнодействие обратили внимание в Греции: в Афинах заявили, что такая акция — провокация в адрес христиан всего мира.

В марте 2019-го Эрдоган заявил, что смена статуса храма — ответ от имени мусульман на действия США в Израиле. Таким образом Турция выступает против того, что американское государство поддерживает суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того, как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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