РПЦ отреагировала на право Турции превратить собор Святой Софии в мечеть

Глава синодального Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Иларион отреагировал на данное президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану право превратить собор Святой Софии в мечеть. Своими мнением он поделился в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24», передает ТАСС.

По его словам, РПЦ выступает против такой инициативы. «Нельзя сейчас возвращаться к временам Средневековья. Мы живем в многополярном мире, мы живем в многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам верующих», — сказал он.

5 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году основатель современного турецкого государства Кемаль Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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