Собор Святой Софии официально стал мечетью

Cобор Святой Софии в Стамбуле снова официально стал мечетью, передает Reuters.

Суд объявил незаконным и отменил решение турецкого кабинета министров от 1934 года — тогда исторический православный собор получил статус музея.

О том, что решение будет озвучено 10 июля, турецкие журналисты сообщили днем ранее.

До этого депутаты российской Госдумы опубликовали проект обращения к Великому национальному собранию Турции по этому вопросу. По мнению депутатов, вопрос об изменении статуса собора чувствителен для граждан России. Они призвали предотвратить ущерб, который может быть нанесен «поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба».

5 июня президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году президент Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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