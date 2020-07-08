В Турции рассказали о своем праве переделать собор Святой Софии в мечеть

Турция имеет право переделать собор Святой Софии из музея в мечеть. Об этом бывший министр иностранных дел этой страны Яшар Якыш рассказал корреспонденту «Ленты.ру» Хаялу Муаззину.

Дипломат выразил мнение, что Анкара может по своему желанию изменить статус святыни. Бывший глава МИД напомнил, что суд через 15 дней даст окончательное заключение по вопросу признания подлинности подписи основателя современного турецкого государства Кемаля Ататюрка на документе о музейном статусе. При этом Якыш отметил, что оно не будет играть важную роль для властей.

По мнению дипломата, у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана всегда была мысль о подобном изменении в политических целях. «Это было тонкое послание для всех. (...) Его партия проводила опрос среди народа, и большинство желало, чтобы это место было мечетью», — отметил он. В этой связи Якыш делает вывод, что никто не будет протестовать против.

Ранее депутаты Госдумы опубликовали проект обращения к Великому национальному собранию Турции по этому вопросу. По мнению депутатов, вопрос об изменении статуса собора чувствителен для граждан России. Они призвали предотвратить ущерб, который может быть нанесен «поспешным изменением статуса музея всемирного масштаба».

5 июня президент Эрдоган поручил своим помощникам провести исследование с целью подготовить собор Святой Софии к официальному превращению в мечеть. 2 июля Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом президента страны.

Софийский собор был возведен по приказу императора Юстиниана в VI веке нашей эры. После того как турки захватили Константинополь, его сделали мечетью, но в 1935 году Ататюрк присвоил святыне статус музея.

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