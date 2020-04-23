В Турции назвали неудачи страны в борьбе с коронавирусом

Турция не совсем правильно повела себя в начале борьбы с коронавирусом SARS-CoV-2. Такое мнение бывший министр иностранных дел Турции Яшар Якыш выразил в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

По его словам, такие правительственные меры, как введение карантина и комендантского часа, были приняты не совсем своевременно, из-за чего в отставку даже попытался уйти глава МВД. «Страны, которые немедленно приняли меры в самом начале эпидемии, успешно контролировали ее распространение», — отметил Якыш. Лучшими в этой сфере он назвал Тайвань, Южную Корею и Германию.

Политик также считает неудачным решение суда, заблокировавшего банковский счет провинциального муниципалитета, который был открыт для сбора средств нуждающимся и потерявшим работу из-за коронавируса в Стамбуле и Измире. В иске МВД было указано, что для начала такой кампании требуется одобрение губернатора провинции. «Должны были сделать наоборот, помочь малоимущим семьям», — считает Якыш.

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Кроме того, Турции необходимо наращивать количество проводимых тестов на коронавирус, считает бывший министр. «Тем самым страна может предотвратить гибель десятков тысяч своих граждан. Потому что это гонка со временем»», — сказал он.

Он подчеркнул, что сами по себе все принятые меры были верными, в том числе и решение о комендантском часе на выходные дни с 11 апреля. «Но неправильным поступком было объявление карантина за 2 часа [до его начала]. Конечно же, люди в панике побежали за продуктами, что и повлияло на распространение вируса», — отметил политик. При этом оценку всей работы властей можно будет дать лишь позднее, и ни одна страна не идеальна, добавил Якыш.

Бывший министр также заявил, что Россия очень разумно борется с коронавирусом SARS-CoV-2 благодаря дисциплине, вошедшей в российские обычаи за время советского периода.

По состоянию на 23 апреля, Турция занимает седьмое место в мире по числу заболевших: в стране заразились коронавирусом более 98,5 тысячи человек. Из них почти 2,4 тысячи скончались, а 16,5 тысячи выздоровели.

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