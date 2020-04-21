Эрдоган рассказал об участии в переделе мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об участии его страны в переделе мира после пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По словам турецкого лидера, развитые страны столкнулись с безысходностью на фоне нынешнего кризиса. Это вынуждает пересматривать все прогнозы будущего развития человечества. По мнению Эрдогана, Турция впервые после Второй мировой войны получила возможность принять участие в перестройке мирового порядка.

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Ранее Эрдоган не удовлетворил прошение министра внутренних дел Сулеймана Сойлу об отставке из-за решения ввести комендантский час. В связи с внезапностью объявления в городах, где планировалось ввести запрет на выход на улицу, начался хаос: люди столпились в магазинах в надежде закупить продукты. В итоге угроза распространения коронавируса только выросла.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

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