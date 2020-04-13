Эрдоган отреагировал на отставку главы МВД из-за вызвавшего хаос решения

Президент Труции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на отставку главы МВД Сулеймана Сойлу. Об этом сообщила его администрация, передает РИА Новости.

Глава государства не удовлетворил прошение министра, так что он продолжит работу на этом посту. В заявлении указано, что Сойлу успешно работал в качестве главы МВД и внес большой вклад в борьбу с терроризмом и преодоление последствий землетрясений на востоке Турции.

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Министр подал прошение об отставке после решения о введении комендантского часа на выходные 11-12 апреля в 30 городах, включая Анкару и Стамбул. В связи с внезапностью объявления в городах, где планировалось ввести запрет на выход на улицу, начался хаос: люди столпились в магазинах в надежде закупиться продуктами. В итоге угроза распространения коронавируса только выросла.

По данным Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, в мире более 1,84 миллиона зараженных коронавирусом, из них 113 тысяч скончались, около 421 тысячи излечились. Турция находится на 9-м месте по числу инфицированных — там выявлено почти 57 тысяч случаев заражения.

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