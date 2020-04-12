Глава МВД Турции подал в отставку из-за вызвавшего хаос комендантского часа

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу подал в отставку спустя два дня после введения в стране комендантского часа. Об этом он сообщил в Twitter-аккаунте.
Министр подвергся критике из-за жестких мер борьбы с коронавирусом: 11 апреля власти Турции ввели комендантский час в 30 городах, включая Анкару и Стамбул. Жителям в течение двух суток запретили покидать свои дома.
Это решение вызвало обратный эффект: внезапное уведомление о комендантском часе привело к хаосу, в магазинах образовались огромные очереди за продуктами, что повысило риски распространения инфекции.
«Полная ответственность за введение комендантского часа с целью предотвращения развития пандемии лежит на мне. Это не должно было привести к тому, чему мы стали свидетелями. Я не хотел нанести вред и ухожу со своей должности, которую занимал в МВД», — заключил Сойлу.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 12 апреля, в мире более 1,79 миллиона зараженных коронавирусом, из них 110 тысяч скончались, около 412 тысяч излечились. Турция находится на 9-м месте по числу инфицированных
— там выявлено почти 57 тысяч случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения