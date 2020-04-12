Оценены последствия пандемии коронавируса

Бывший глава МИД Турции Яшар Якыш оценил последствия пандемии коронавируса. Его слова приводит РИА Новости.

Якыш считает, что в экономическом противостоянии с Соединенными Штатами Китаю удастся выйти на более сильную позицию. При этом вирусы в будущем могут быть использованы в качестве биологического оружия.

Политик утверждает, что после пандемии изменения произойдут в разных сферах жизни. Так, по словам Якыша, может произойти перераспределение капитала, а в каждом государстве, вероятнее всего, снизится ВВП. Кроме того, у большинства граждан могут сократиться доходы. При этом те, кто владеет крупными суммами, скупят собственность компаний, которые обанкротились, считает бывший министр. «Таким образом, распределение капитала станет еще более несбалансированным», — отметил он.

По мнению Якыша, мировому сообществу следует извлечь уроки из сложившейся ситуации. Он пояснил, что теперь Всемирная организация здравоохранения и страны «с успешными правительствами» будут разрабатывать программы и планы действий на случай подобных пандемий.

Ранее ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса. Он выделил несколько аспектов, к которым приведет кризис из-за вспышки SARS-CoV-2. По словам экономиста, на фоне массового перехода к цифровым технологиям из-за глобального карантина произойдет толчок цифровизации, который выльется в Четвертую индустриальную революцию. С другой стороны, Кротти ожидает, что появятся силы, которые сделают экономику менее взаимосвязанной.

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