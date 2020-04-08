В Турции заподозрили искусственное создание коронавируса

В Турции подозревают, что коронавирус SARS-CoV-2, которым заразились уже почти 1,5 миллиона человек по всему миру, мог быть создан искусственно. Об этом заявил глава Ассоциации евразийских правительств Хасан Дженгиз в беседе с корреспондентом «Ленты.ру» Хаялом Муаззином.

По его словам, инфекция COVID-19 выгодна «каким-то силам больших стран» для установления нового мирового порядка. «Этот коронавирус пока всего лишь тест. Для однополярного проекта нужен большой кризис», — сказал Дженгиз. Глава ассоциации считает, что сейчас ради этого нового порядка идет уничтожение экономик, однако в итоге сильными окажутся Россия, Китай, Турция.

Материалы по теме Восточное поветрие Как успешная борьба с коронавирусом поможет Китаю победить США и стать новым мировым лидером?

Дженгиз добавил, что турецкие власти вовремя закрыли границы страны, но не все граждане серьезно отнеслись к ситуации. В итоге вирус активно распространился. В то же время в Турции не наблюдается нехватки масок, а президент Реджеп Тайип Эрдоган приказал раздавать их бесплатно, сказал он.

«Думаю, что весь мир должен объединиться ради борьбы с коронавирусом. Он, как международный терроризм, не видит разницу межу нациями и религиями», — подчеркнул глава ассоциации. По его словам, Анкаре и Москве нужно создать рабочую группу по работе с эпидемией, а после этого отношения сторон улучшатся.

На 8 апреля в Турции заразились более 34 тысяч человек, свыше 700 скончались. Страна занимает девятое место в мире по числу заболевших.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!