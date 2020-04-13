Россия назвала число нарушений перемирия в Сирии

Россия и Турция назвали число нарушений перемирия в Сирии за последнее время. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Данные зафиксировала российско-турецкая комиссия по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии. За сутки обе стороны обнаружили по одному нарушению перемирия. Минобороны отмечает, что речь идет об открытии огня в провинциях Идлиб и Латакия. Стороны не указывают, кто нарушил режим прекращения огня.

Террористы в Сирии не раз пытались сорвать турецко-российское патрулирование в провинции Идлиб. 25 марта исламисты взорвали мост, в результате чего остановилось движение по трассе М4.

О режиме прекращения огня в Идлибе на переговорах в Москве 5 марта договорились президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Стороны согласовали дополнительный протокол, по условиям которого прекращаются все боевые действия на линии соприкосновения в Идлибе и создается так называемый коридор безопасности вдоль трассы M4, проходящей через Идлиб.

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