В Африке объявились новые наемники вместо ЧВК Вагнера

Власти Мозамбика привлекли новых наемников из частных военных компаний (ЧВК) в попытке одержать победу над исламистами, которые взяли под контроль ряд крупных городов на севере страны. Об этом пишет Daily Maverick.

Как отмечает издание, 8 и 9 апреля правительственные силы нанесли авиаудары по базам террористов из группировки «Ахлю ас-Сунна ва-ль-Джамаа» в районах Муэде, Авасси и Муидумбе. Насколько серьезный ущерб был причинен джихадистам, не сообщается, однако известно, что в атаке принимали участие наемники. Пока неясно, представителей какой из ЧВК задействовали власти Мозамбика на этот раз.

По информации одного из собеседников издания, речь идет о ЧВК Вагнера, бойцы которой прибыли в Мозамбик в ноябре прошлого года по приглашению правительства. В то же время два других источника Daily Maverick в сфере обеспечения безопасности сообщили, что в африканской стране объявились наемники из другой частной военной компании Dyck Advisory Group (DAG), которых и привлекли к военной операции вместо ЧВК Вагнера. Известно, что владельцем DAG является бывший зимбабвийский полковник Лайонел Дик, который близок к президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве.

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По словам тех же источников, необходимость в новых наемниках возникла у властей Мозамбика после того, как бойцы ЧВК Вагнера в марте покинули страну. По какой причине это произошло, точно неизвестно, однако собеседники издания заявили, что это связано с тем, что «вагнеровцы» не смогли приспособиться к условиям и особенностям местности, на которой им приходилось работать, и потерпели несколько поражений в боях с террористами. При этом, пишет Daily Maverick, о деятельности ЧВК Вагнера известно мало и ряд наблюдателей отмечает, что в обязанности ее наемников не входила борьба с местными повстанцами, — они якобы должны были обеспечивать исключительно личную безопасность президента Мозамбика Филипе Ньюси.

Как отмечает издание, боевики из «Ахлю ас-Сунна ва-ль-Джамаа», лояльной «Исламскому государству» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России), активизировались в Мозамбике в октябре 2017 года. С того времени они регулярно осуществляли атаки, направленные против местного населения. Однако в марте 2020-го террористы, по-видимому, решили изменить тактику: вместо убийств мирных жителей они предприняли ряд крупных атак в провинции Кабу-Делгаду и заняли несколько городов и деревень, уничтожив там всю связанную с госвластью инфраструктуру. Кроме того, уточняет Daily Maverick, подобные успехи повстанцев начинают представлять угрозу для иностранных компаний, которые занимаются добычей и переработкой газа на побережье в данной провинции.

В ноябре 2019 года сообщалось, что деятельность ЧВК Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные частные военные компании теряют контракты и терпят убытки. При этом представители местных компаний заявляли, что справились бы с задачами лучше, так как давно работают в регионе.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его сотрудники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.

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