Cтало известно о конкуренции ЧВК Вагнера с западными ЧВК

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Деятельность частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мозамбике приводит к тому, что местные ЧВК теряют контракты и терпят убытки. Об этом со ссылкой на иностранных наемников сообщает The Moscow Times.

Журналистам рассказали об этом бывший подполковник армии ЮАР, основатель ЧВК «Блэк хоук» Дольф Дорфлинг и глава компании военной безопасности OAM, ветеран армии Родезии Джон Гартнер. По словам военных предпринимателей, правительство Мозамбика попросило их помощи в борьбе с исламистскими группировками на севере страны, но затем им отказали в контракте и передали его российской компании.

Как считают оба наемника, их компании выполнили бы задание лучше, так как давно работают в регионе, — но россиянам удалось добиться сделки из-за связей с политической верхушкой страны и российской поддержки правящего режима.

Также, полагают собеседники издания, такой выбор власти Мозамбика сделали из-за низких цен на услуги россиян: они заявили, что их сотрудники получают по меньшей мере 15 тысяч долларов в неделю. Рядовые солдаты ЧВК Вагнера, по данным источников, получают от 120 до 300 тысяч рублей, то есть от 1,8 тысячи до 4,7 тысячи долларов в месяц.

«Из-за денег и политики мы не могли конкурировать с Вагнером. Но теперь у них проблемы, и они потеряют свое влияние», — сказал журналистам Гартнер.

30 октября сообщалось, что в Мозамбике в результате нападения вооруженных группировок погибли по меньшей мере семеро россиян. Жертвы были обезглавлены — их головы якобы понадобились боевикам для доказательства их смерти. В МИД России заявили, что не располагают никакими данными о гибели российских граждан в Мозамбике.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его сотрудники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.

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