Объяснены зверства при расправе над бойцами ЧВК Вагнера в Мозамбике

Повстанцы в Мозамбике обезглавили российских наемников из ЧВК Вагнера, чтобы заработать. Об этом DailyStorm сообщил глава комитета Общероссийского офицерского собрания Евгений Шабаев.

По его словам, отрезание голов у убитых наемников и силовиков — не просто кровожадность, а способ доказать реальность совершенного нападения. «Убил человека — должен это доказать, чтобы получить финансовую выгоду. Поэтому отрезается голова», — пояснил Шабаев.

Он добавил, что целиком тела куда-либо перевозить тяжело, из-за высокой температуры они быстро начинают разлагаться. В итоге повстанцы приносят только головы, за которые получают деньги: «Если говорить о Сирии, то там [за убитого] платили около пяти тысяч рублей. В Мозамбике речь идет о 60-70 долларах».

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Ранее в посольстве России сообщили, что у дипмиссии нет данных о гибели в Мозамбике пяти россиян.

О расправе над наемниками из ЧВК Вагнера сообщило 30 октября издание Carta de Moçambique. По его данным, это произошло 27 октября в провинции Кабу-Делгаду в результате нападения повстанцев. Они устроили засаду и расстреляли автомобиль, в котором ехали наемники и 20 сотрудников силовых структур страны. Затем они обезглавили всех жертв и сожгли машину. Считается, что наемники помогают правительственным силам Мозамбика бороться с джихадистами.

ЧВК Вагнера — неофициальное вооруженное формирование, которое связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Считается, что его сотрудники оказывают услуги по обеспечению безопасности в нескольких странах Африки, в числе которых Демократическая Республика Конго, Судан, Ливия, Мадагаскар, Ангола, Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Зимбабве и Центральноафриканская Республика. По некоторым сведениям, они также принимали участие в боевых действиях в Донбассе и Сирии.

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